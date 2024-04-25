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Європарламент ухвалив резолюцію щодо російського впливу на Євросоюз

Депутати висловилися за протидію російській пропаганді, посилення внутрішніх розслідувань з огляду на червневі вибори.

Європарламент ухвалив резолюцію щодо російського впливу на Євросоюз
Європарламент
Фото: EPA

Європарламент закликав політичне керівництво ЄС та держав-членів терміново і енергійно протидіяти спробам російського втручання.

Про це йдеться у тексті резолюції, яку європарламентарі ухвалили 25 квітня.

Європарламент був вражений інформацією про те, що деякі його депутати отримували винагороду за поширення російської пропаганди і брали участь у діяльності проросійського ЗМІ "Голос Європи", пов'язаного з екснардепом Віктором Медведчуком. Також ЄП хоче, аби лідери Євросоюзу і держав-членів розібралися із зусиллями Росії щодо втручання не лише в інститути ЄС, а й у процеси всього блоку. Особливо це актуально перед європейським виборами 6-9 червня.

Також Європарламент стурбований тим фактом, що у Німеччині заарештували помічника ультраправого європарламентаря Максиміліана Краха за звинуваченнями у шпигунстві на користь Китаю.

ЄМ закликав парті "Альтернатива для Німеччини" без зволікання публічно оголосити про свої фінансові відносини, особливо з Кремлем, а також розкрити мету та точну суму всіх платежів, що надходять із джерел, пов'язаних із Кремлем.

Депутати Європарламенту наголосили, що хоча Росія залишається основним джерелом іноземного втручання та дезінформації в ЄС, інші країни також виявляють аналогічну активність. Щоб посилити власний захист, депутати у резолюції пропонують підвищити культуру внутрішньої безпеки, включаючи ретельні внутрішні розслідування, щоб виявити ризик можливих випадків іноземного втручання та повне дотримання системи внутрішніх санкцій. Європарламенту вимагає обов'язкового навчання з питань безпеки для своїх членів та співробітників, відповідного допуску до таємниці та посиленої перевірки персоналу.

У резолюції закликали Раду ЄС включити ЗМІ, яких підтримує Москва, інші мовні та медійні організації, а також фізичних осіб, відповідальних за пропагандистські та дезінформаційні кампанії в ЄС, до майбутнього 14-го пакету санкцій проти РФ. 

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