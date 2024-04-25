МЗС опублікувало роз'яснення щодо призупинення видачі документів у ДП "Документ"

ДП "Документ" не входить до сфери управління міністерства закордонних справ України. Консульські послуги від МЗС українці за кордоном можуть отримати в посольствах і консульствах.

"Документ" керується Державною міграційною службою. Таке роз'яснення опублікували в МЗС після повідомлення про призупинення видачі паспортів в установах цього підприємства, що збіглося в часі з розпорядженням міністерства тимчасово не надавати консульські послуги чоловікам від 18 до 60 років.

"Водночас, як зазначено в постанові КМУ, пересилання таких паспортів (громадянина України та для виїзду – Ред.) до відокремленого підрозділу ДМС або закордонної дипломатичної установи України для видачі не буде здійснюватися. Громадяни не зможуть отримати такі паспорти в закордонних дипломатичних установах України", – додали в МЗС.

Порядок роботи консульської служби МЗС України залишається без змін.