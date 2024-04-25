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МЗС опублікувало роз'яснення щодо призупинення видачі документів у ДП "Документ"

Це підприємство керується міграційною службою, а не МЗС.

ДП "Документ" не входить до сфери управління міністерства закордонних справ України. Консульські послуги від МЗС українці за кордоном можуть отримати в посольствах і консульствах.

"Документ" керується Державною міграційною службою. Таке роз'яснення опублікували в МЗС після повідомлення про призупинення видачі паспортів в установах цього підприємства, що збіглося в часі з розпорядженням міністерства тимчасово не надавати консульські послуги чоловікам від 18 до 60 років.

"Водночас, як зазначено в постанові КМУ, пересилання таких паспортів (громадянина України та для виїзду – Ред.) до відокремленого підрозділу ДМС або закордонної дипломатичної установи України для видачі не буде здійснюватися. Громадяни не зможуть отримати такі паспорти в закордонних дипломатичних установах України", – додали в МЗС.

Порядок роботи консульської служби МЗС України залишається без змін. 

  • 23 квітня ДП "Документ" повідомило про призупинення видачі готових документів за кордоном із технічних причин. Видачу залишили лише для дітей 12 років, оскільки їм не потрібна біометрична верифікація. 
  • З 23 квітня всі українські консульства тимчасово призупинили надавати послуги чоловікам від 18 до 60 років. Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Вони стосуються лише подання певною категорією громадян заяв на отримання певних консульських послуг у визначений період. 
  • Також Кабмін заборонив пересилати паспорти чоловікам за кордон.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що держава не надаватиме послуги громадянам, які виїхали за кордон у воєнний період, показавши цим, що доля країни їх не обходить. Обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. 
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