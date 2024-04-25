Грецький військовий корабель перехопив два безпілотники хуситів у Червоному морі

Грецьке військове судно, яке служить у військово-морській місії Європейського Союзу в Червоному морі, перехопило два безпілотники, запущені хуситами в бік комерційного судна.

Про це пише Reuters з посиланням на представників міністерства оборони Греції.

“У четвер вранці грецький фрегат “Гідра”, супроводжуючи торгове судно в Аденській затоці, обстріляв два безпілотники”, ‒ зазначили у міністерстві.

“Фрегат знищив один, а другий відійшов”, ‒ додали урядовці.

Інший представник Міноборони підтвердив подробиці інциденту.

Греція надала фрегат для місії ЄС Aspides, яка стартувала у лютому, щоб допомогти захистити ключовий морський торговельний шлях від безпілотників і ракетних атак єменських бойовиків, які заявляють, що атакують комерційні судна у відповідь на війну Ізраїлю у Смузі Гази.