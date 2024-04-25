Справу проти проросійської лідерки Гагаузії передали до суду

Прокуратура Молдови передала до суду кримінальну справу, в ролі обвинуваченої в якій фігурує лідерка автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул.
Як пише Reuters, проросійську політикиню звинувачують у тому, що вона сприяла незаконному руху коштів, які злочинні угруповання з території РФ передавали на фінансування забороненої партії "Шор". Лідером політсили є олігарх Ілан Шор, який втік з Молдови на тлі звинувачень у шахрайстві.
Гуцул заперечує свою причетність до фінансового потоку з Росії та називає кримінальне провадження сфабрикованим.
В разі визнання винною їй загрожує від 2 до 7 років в'язниці та заборона обіймати будь-які державні посади.
- Місцеві збори Гагаузії вимагають посилення статусу російської мови.
- Конституційний суд Молдови дозволив членам партії "Шор" брати участь у виборах.
- У березні Гуцул відвідала Москву та скаржилася у Кремлі на офіційний Кишинів.