В Естонії стартували масштабні навчання НАТО з питань кібербезпеки за участі України

Захід об'єднує експертів у галузі кібербезпеки, цифрової криміналістики, юридичних питань, стратегічних комунікацій та інших сфер.

24 квітня в Естонії стартували найбільші у світі навчання з кібербезпеки Locked Shields 2024, які розпочав Центр передового досвіду з кіберзахисту НАТО (CCDCOE).

Про це йдеться на сайті CCDCOE.

Цей глобальний захід, який демонструє стратегічне співробітництво понад 40 країн, об'єднує експертів у галузі кібербезпеки, цифрової криміналістики, юридичних питань, стратегічних комунікацій та інших сфер. Разом вони стикаються із проблемами в режимі реального часу, намагаючись зміцнити захист від складних кіберзагроз.

У навчаннях бере участь понад 4000 експертів для тестування, зміцнення та впровадження інновацій у можливості НАТО з кіберзахисту, що відображають реальні загрози.

Команди захищають віртуальну державу Берилію від складних кібератак, які організовує команда-агресор. Окрім вирішення технічних завдань, учасники проходять підготовку з юридичної, стратегічної та комунікаційної тактики. Такий цілісний підхід гарантує, що учасники будуть добре підготовлені до того, щоб упоратися з усіма цими труднощами у реальному житті.

Цьогоріч до програми навчання залучили передові системи нейромереж, оскільки штучний інтелект і 5G є невід'ємною частиною сценаріїв.

Раніше Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) при РНБО України повідомив, що представники нашої держави долучаться до Locked Shields 2024, повідомляла "Європейська правда".