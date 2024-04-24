Британія на мільярди фунтів купує очищену нафту у країн, які постачають сировину з Росії

Велика Британія продовжує імпортувати рекордні обсяги очищеної нафти з країн, що переробляють російське викопне паливо. Відповідні дані екологічного медіа Desmog навели в The Guardain.

Згідно з цими даними, Британія торік імпортувала очищену нафту з Індії, Китаю і Туреччини на суму 2,2 млрд фунтів стерлінгів. Це таке саме рекордне значення, як і в 2022-му.

Для порівняння, в 2021, до повномасштабного вторгнення Росії до України, Сполучене Королівство купило в цих країн нафти лише на 434,2 млн фунтів стерлінгів.

Після початку повномасштабної війни союзники України обіцяли відмовитися від російських нафту і газу. Британія офіційно заборонила імпорт нафтопродуктів із Росії з 5 грудня 2022. Але через прогалини в законодавстві російська нафта продовжує надходити до Британії. Після переробки в іншій країні нафта з Росії більше не вважається російською, тож не підпадає під заборону.

Неурядова група Global Witness назвала це процесом "відмивання", який підриває опір України Росії.

Вартість очищеної нафти, яку експортують з Індії до Великої Британії, різко зросла після вторгнення Росії у 2022 році. У 2021 році Велика Британія імпортувала з країни очищеної нафти на суму 402,2 мільйона фунтів стерлінгів. Через рік – на суму 1,82 мільярда фунтів стерлінгів, а в 2023 – на 1,5 мільярда фунтів стерлінгів.

Старша дослідниця Global Witness Лела Стенлі сказала: "Мільйони барелів палива, виготовленого з російської нафти, продовжують надходити до Великобританії. Лише минулого року ця торгівля коштувала Кремлю понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Не сумнівайтеся: поки уряд не закриє цю лазівку, Британія допомагає Росії оплачувати війну проти України. Хороша новина? Ми можемо це виправити. Велика Британія повинна діяти зараз, щоб заборонити імпорт палива, виготовленого з російської нафти, і продемонструвати свою щиру підтримку Україні".