Блінкен прибув сьогодні до Китаю, де тиснутиме щодо припинення підтримки Пекіном Москви

Державний секретар США зустрінеться з міністром закордонних справ Ван І, і, ймовірно, з президентом Сі Цзіньпіном.

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув сьогодні до Шанхаю, де він зустрінеться з лідерами бізнесу, пише Reuters.

У п’ятницю він вирушить до Пекіна для переговорів зі своїм колегою, міністром закордонних справ Ван І, і, ймовірно, зустрінеться з президентом Сі Цзіньпіном.

Серед гарячих питань, які мають обговорити сторони, є постачання Китаєм хімікатів, які використовуються для виробництва фентанілу, Тайвань і підтримка КНР Росії у її війні в Україні.

Блінкен тисне на Китай щодо припинення переоснащення та поповнення оборонно-промислової бази Росії. Хоча Пекін утримується від постачання зброї, офіційні особи США попереджають, що китайські компанії надсилають технології подвійного призначення, які допомагають Кремлю у військових зусиллях.

Високопоставлений чиновник Держдепартаменту раніше заявив, що Вашингтон готовий “вжити заходів” проти китайських фірм, які, на його думку, завдають шкоди безпеці США та Європи.

Також Сполучені Штати попередньо обговорювали запровадження санкцій проти китайських банків через підтримку країни Росією, але наразі інформації про реалізацію цього плану немає.