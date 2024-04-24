Король Чарльз нагородив орденами дружину, сина та невістку

На честь національного свята Англії - дня святого Георгія - король Сполученого Королівства Чарльз ІІІ роздав державні нагороди. Троє найближчих до монарха членів королівської родини увійшли до складу лицарських орденів.

Як пише BBC, королева Камілла стала великим магістром Ордену Британської імперії. Раніше цю посаду обіймав батько Чарльза принц Філіп. Орден налічує понад 100-річну історію і об'єднує чимало видатних британців, як з цивільної, так і з військової сфери.

Принц Вільям призначений великим магістром Ордену Лазні - традиційна посада для спадкоємця престолу. А його дружина принцеса Кейт стала членом Ордену Кавалерів Пошани - і це перший випадок в історії, коли до його когорти доєдналася особа з королівської родини. Орден об'єднує митців, лікарів, науковців та державних діячів. Кейт опинилася в компанії таких відомих людей як музиканти сер Елтон Джон та сер Пол Маккартні, письменник сер Салман Рушді та авторка "Гаррі Поттера" Джоан Ролінґ.

Британські республіканці, які виступають за скасування монархії, встигли назвати рішення короля "ляпасом людям, які отримують лицарські титули за чесну важку працю", адже, на їхню думку, "королівська родина робить дуже мало, але багато отримує".