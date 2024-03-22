У дружини спадкоємця британського престолу Вільяма, Кейт Міддлтон, діагностували онкологічне захворювання.

Про це розповіла принцеса Уельська Кейт Міддлтон.

Як повідомила Кейт Міддлтон, онкологічне захворювання було виявлено під час тестів, зроблених після операції на черевній порожнині, яку вона перенесла у січні.

Яким типом раку вона хворіє, принцеса Уельська не повідомила.

Вона додала, що розпочала лікування і проходить "курс превентивної хіміотерапії". Кейт Міддлтон планує зосередитись на лікуванні. Вона повернеться до виконання державних справ, коли це дозволить її стан здоровʼя.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024