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10 українських пілотів завершили базову підготовку у Великій Британії

Перед тим, як перейти до тренувань на F-16, вони продовжать навчання у Франції.

10 українських пілотів завершили базову підготовку у Великій Британії
Ілюстративне фото
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських військово-повітряних сил, закінчили льотну школу.

Про це повідомляє уряд Великої Британії.

Зазначається, що 10 пілотів пройшли базову льотну, наземну і мовну підготовку і "в майбутньому стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від путінських військ".

Тепер вони перейдуть до наступного етапу льотної підготовки у Франції перед тим, як перейти до тренувань на літаках F-16.

"Ці зусилля є ключовим внеском Великої Британії до коаліції з нарощування авіаційного потенціалу, яку очолюють США, Данія і Нідерланди і яка допомагає створити військово-повітряні сили, що складаються із сучасних винищувачів, котрі стануть наріжним каменем Збройних сил України", - зазначили в уряді.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про  навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Зокрема, відомо, що пілоти літають у небі з інструкторами. Навчання відбувається максимально конфіденційно і практично не оприлюднюють ніякої інформації. Про вплив F-16 на хід війни читайте у текстах наших оглядачів Віктора Кевлюка та Кирила Данильченка (Роніна).

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