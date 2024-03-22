10 українських пілотів завершили базову підготовку у Великій Британії

Перед тим, як перейти до тренувань на F-16, вони продовжать навчання у Франції.

Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських військово-повітряних сил, закінчили льотну школу.

Про це повідомляє уряд Великої Британії.

Зазначається, що 10 пілотів пройшли базову льотну, наземну і мовну підготовку і "в майбутньому стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від путінських військ".

Тепер вони перейдуть до наступного етапу льотної підготовки у Франції перед тим, як перейти до тренувань на літаках F-16.

"Ці зусилля є ключовим внеском Великої Британії до коаліції з нарощування авіаційного потенціалу, яку очолюють США, Данія і Нідерланди і яка допомагає створити військово-повітряні сили, що складаються із сучасних винищувачів, котрі стануть наріжним каменем Збройних сил України", - зазначили в уряді.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Зокрема, відомо, що пілоти літають у небі з інструкторами. Навчання відбувається максимально конфіденційно і практично не оприлюднюють ніякої інформації. Про вплив F-16 на хід війни читайте у текстах наших оглядачів Віктора Кевлюка та Кирила Данильченка (Роніна).