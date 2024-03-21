Уряд Уельсу має нового першого міністра

Воуна Гетхінга обрали першим міністром Уельсу. Він став першим темношкірим лідером уряду Великої Британії.

Про це пишуть Euronews.

Ґетінг завоював лідерство в парламенті Уельсу, отримавши 27 голосів із 51, лише через чотири дні після того, як став лідером керівної Лейбористської партії валлійців.

Лейбористи мають більшість у Сенедді − законодавчому органі Уельсу.

Гетін, син валлійця та матері з Замбії, заявив, що Уельс тепер “перша нація в Європі, яку очолює темношкірий”.