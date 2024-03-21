Уряд Уельсу має нового першого міністра

Воуна Гетхінга обрали першим міністром Уельсу. Він став першим темношкірим лідером уряду Великої Британії.
Про це пишуть Euronews.
Ґетінг завоював лідерство в парламенті Уельсу, отримавши 27 голосів із 51, лише через чотири дні після того, як став лідером керівної Лейбористської партії валлійців.
Лейбористи мають більшість у Сенедді − законодавчому органі Уельсу.
Гетін, син валлійця та матері з Замбії, заявив, що Уельс тепер “перша нація в Європі, яку очолює темношкірий”.
- Три з чотирьох урядів Сполученого Королівства тепер мають небілих лідерів. Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак має індійське походження, тоді як перший міністр Шотландії Хумза Юсаф народився в пакистанській родині у Великобританії.