У Брюсселі почався дводенний саміт лідерів ЄС: говоритимуть і про Україну

У Брюсселі сьогодні розпочався дводенний саміт лідерів країн Євросоюзу. Серед тем, про які говоритимуть очільники держав, буде і постачання зброї для України, пише УП.
Також ітиметься про питання безпеки і оборони та ситуацію на Близькому Сході, питання розширення союзу, міжнародні відносини, міграційні питання і сільське господарство. У частині розширення лідери країн оцінюватимуть прогрес України, Молдови та Боснії і Герцоговини.
Щодо безпеки і оборони лідери країн говоритимуть про збільшення оборонної готовності.
Politico звертає увагу, що лідери ЄС перед ймовірним поверненням Дональда Трампа до Білого дому все більше побоюються сценарію, за якого США коливатимуться щодо своїх гарантій безпеки для Європи, а Росія вирішить перевірити, наскільки залізною є стаття про колективну оборону НАТО. Напад на країну ЄС може статися вже у 2026 році, попередили спецслужби Німеччини в аналізі.
Стримування коштує дорого: але озброєння для стримування потенційних атак коштуватиме багато. Тому сьогодні лідери ЄС обговорять свої варіанти.
- Deutsche Welle раніше писало, що лідери країн також мають обговорити питання витрати прибутків від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України. Однак це збирається блокувати Угорщина.
- Учора топдипломат ЄС Жозеп Боррель офіційно запропонував використати 90% прибутків від заморожених у країнах ЄС активів Росії на закупівлю озброєння. Йдеться про приблизно 3 млрд євро прибутків. Самих активів заморозили на близько 300 млрд євро.
- Україна закликає ЄС передати не лише прибуток, а й самі заморожені активи ворога. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що ці кошти потрібні на відбудову, і вони могли б бути своєрідним страхуванням у випадках затримки допомоги від союзників, як зараз відбувається із США.