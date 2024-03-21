У Брюсселі почався дводенний саміт лідерів ЄС: говоритимуть і про Україну

У Брюсселі сьогодні розпочався дводенний саміт лідерів країн Євросоюзу. Серед тем, про які говоритимуть очільники держав, буде і постачання зброї для України, пише УП.

Також ітиметься про питання безпеки і оборони та ситуацію на Близькому Сході, питання розширення союзу, міжнародні відносини, міграційні питання і сільське господарство. У частині розширення лідери країн оцінюватимуть прогрес України, Молдови та Боснії і Герцоговини.

Щодо безпеки і оборони лідери країн говоритимуть про збільшення оборонної готовності.

Politico звертає увагу, що лідери ЄС перед ймовірним поверненням Дональда Трампа до Білого дому все більше побоюються сценарію, за якого США коливатимуться щодо своїх гарантій безпеки для Європи, а Росія вирішить перевірити, наскільки залізною є стаття про колективну оборону НАТО. Напад на країну ЄС може статися вже у 2026 році, попередили спецслужби Німеччини в аналізі.

Стримування коштує дорого: але озброєння для стримування потенційних атак коштуватиме багато. Тому сьогодні лідери ЄС обговорять свої варіанти.