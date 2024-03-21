DW: Угорщина блокуватиме використання заморожених активів РФ на зброю для України

Під час засідання Європейської Ради 21-22 березня у Брюсселі країнам ЄС не вдасться погодити конфіскацію прибутків від заморожених російських активів з метою придбання зброї для України.

Deutsche Welle з посиланням на власні джерела стверджує, що рішення блокуватиме Угорщина. Уряд Віктора Орбана нібито згоден використовувати гроші "на що завгодно, але не на озброєння для ЗСУ".

Інші країни блоку солідарні в думці, що нині Україна більше потребує коштів не на відновлення інфраструктури, а саме на зброю.