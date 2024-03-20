Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель офіційно запропонував ЄС використати доходи від заморожених активів РФ на військову допомогу Україні. Про це він написав у соцмережі X.
Він зазначив, що 90% доходів від цих активів буде виділено через Європейський фонд миру та 10% через бюджет ЄС.
“Я з нетерпінням чекаю швидкого прийняття Радою. Це продемонструє єдність ЄС і готовність підтримувати Україну та її народ”, – написав Боррель.
- Фонд European Peace Facility працює як гігантська схема повернення грошей, надаючи членам ЄС відшкодування за надсилання боєприпасів до інших країн.
- У західних країнах заморожено близько 300 мільярдів доларів, що належать російському центральному банку − переважно в іноземній валюті, золоті та державних облігаціях.
- Раніше Bloomberg написав, що Євросоюз вже має розроблені проєкти законів, що передбачають використання доходів від заморожених російських активів для фінансування України. Вони передбачають, що застосування податку на непередбачуваний прибуток може приносити щорічно близько 3 мільярдів євро.
- Єврокомісія представить законопроєкти на саміті блоку. Guardian написав, що ЄК готується висунути пропозицію про конфіскацію для України від 15 до 27 млрд євро прибутків від заморожених в Європі суверенних активів Росії.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що заморожені російські активи варто витрати не лише на відновлення України, але й на купівлю зброї для захисту нашої країни.
- Мальта, Люксембург, Угорщина і Ірландія висловили застереження щодо купівлі зброї коштом активів РФ.