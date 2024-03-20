Очікується, що 90% доходів від цих активів буде виділено через Європейський фонд миру та 10% через бюджет ЄС.

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель офіційно запропонував ЄС використати доходи від заморожених активів РФ на військову допомогу Україні. Про це він написав у соцмережі X.

Він зазначив, що 90% доходів від цих активів буде виділено через Європейський фонд миру та 10% через бюджет ЄС.

“Я з нетерпінням чекаю швидкого прийняття Радою. Це продемонструє єдність ЄС і готовність підтримувати Україну та її народ”, – написав Боррель.