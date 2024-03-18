Глава МЗС Польщі пропонує використати заморожені російські активи на купівлю зброї для України

Сікорський вважає за краще витратити кошти на захист, аніж на відновлення.

Росія не отримає своїх активів, заморожених на Заході, поки не виплатить Україні репарації. Найкраще зараз витратити відсотки від заморожених активів на придбання зброї для Києва.

Таку думку озвучив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає RMF24.

Польський міністр заявив, що краще витратити російські гроші в ЄС на захист України, ніж відновлення країни, зруйнованої російськими нападами.

"Ми отримали політичне рішення, хоч і ще не юридичне, що відсотки на капітал (російський капітал, заморожений країнами блоку) будуть використані на користь України. Особисто я хотів би піти далі. Я вважаю, що агресор має заплатити за наслідки своєї агресії. Оскільки ми вже знаємо, що Росія не отримає цих грошей, доки не виплатить репарації Україні, краще витратити їх на запобігання наслідкам агресії для захисту України, а не лише для її відновлення”, - сказав Сікорський після зустрічі глав МЗС Євросоюзу 18 березня.

Сікорський прокоментував виділення додаткових 5 мільярдів євро на підтримку Києва в межах Європейського фонду миру.

"Це означає, що те, що країни дають Україні, буде повернуто, а ті, хто не дає Україні, робитимуть внески (в EPF). Це означає, що ніхто в Європі - крім однієї країни (Угорщини) - не опиниться за схемою", - додав польський міністр.