Євросоюз ніколи не визнає "виборів" президента Росії на окупованій частині України

Ці "вибори" не мають юридичної сили та не можуть мати жодних правових наслідків.

Євросоюз зробив офіційну заяву стосовно виборів президента РФ Володимира Путіна, зокрема на окупованій території України. Верховний представник від імені ЄС у заяві на сайті представництва у Росії назвав президентські вибори на російській території такими, що проходили в умовах жорстких обмежень.

ЄС шкодує через рішення російської влади не запрошувати спостерігачів Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на свої вибори. Крім того, ЄС "рішуче засуджує" незаконне проведення так званих виборів на тимчасово окупованій Росією території України: в Криму, районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

У заяві не згадали про "вибори" на тій маленькій частині Харківської області, яка досі захоплена росіянами, але окупанти говорили, що облаштували там аж дві "виборчі дільниці".

"Так звані вибори на цих територіях є ще одним явним порушенням Росією міжнародного права, включно з Уставом ООН, а також незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України", – йдеться у заяві.

ЄС знову заявив, що не визнає і ніколи не визнає ні проведення цих так званих виборів на українській території, ні їх результати.

"Вони не мають юридичної сили та не можуть мати жодних правових наслідків", – додав верховний представник.

Він додав, що російська вдача і організатори виборів на окупованій території "зіткнуться з наслідками" цих незаконних виборів.