На Кіпрі українки взяли участь у карнавалі в костюмах Мавки
На Кіпрі українки взяли участь у карнавалі в костюмах Мавки
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Безпілотники атакували ще один російський НПЗ у Краснодарському краї
Безпілотники атакували ще один російський НПЗ у Краснодарському краї
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Американський лобіст проти українських депутатів
Американський лобіст проти українських депутатів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаСвіт

Євросоюз ніколи не визнає "виборів" президента Росії на окупованій частині України

Ці "вибори" не мають юридичної сили та не можуть мати жодних правових наслідків.

Євросоюз ніколи не визнає "виборів" президента Росії на окупованій частині України
Фото: EPA

Євросоюз зробив офіційну заяву стосовно виборів президента РФ Володимира Путіна, зокрема на окупованій території України. Верховний представник від імені ЄС у заяві на сайті представництва у Росії назвав президентські вибори на російській території такими, що проходили в умовах жорстких обмежень.

ЄС шкодує через рішення російської влади не запрошувати спостерігачів Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на свої вибори. Крім того, ЄС "рішуче засуджує" незаконне проведення так званих виборів на тимчасово окупованій Росією території України: в Криму, районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

У заяві не згадали про "вибори" на тій маленькій частині Харківської області, яка досі захоплена росіянами, але окупанти говорили, що облаштували там аж дві "виборчі дільниці". 

"Так звані вибори на цих територіях є ще одним явним порушенням Росією міжнародного права, включно з Уставом ООН, а також незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України", – йдеться у заяві.

ЄС знову заявив, що не визнає і ніколи не визнає ні проведення цих так званих виборів на українській території, ні їх результати.

"Вони не мають юридичної сили та не можуть мати жодних правових наслідків", – додав верховний представник. 

Він додав, що російська вдача і організатори виборів на окупованій території "зіткнуться з наслідками" цих незаконних виборів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies