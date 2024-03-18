Росіяни вдарили по території храму в Харківській області

Російська армія вранці вдарила по храму в Куп'янському районі Харківської області. Снаряд потрапив у котельню, розташовану поруч із храмом, повідомили в ДСНС.

Внаслідок вибуху вона загорілася, також зайнялося приміщення з дровами. Пожежа охопила 60 квадратних метрів.

"Рятувальники ДСНС зробили все можливе, щоб вогонь не перекинувся на церкву", – йдеться у повідомленні. Вибухи також пошкодили будівлю сільської ради та дві приватні оселі. Одна людина поранена.

"Удар було здійснено сьогодні вранці у Новоосинове Курилівської громади Куп’янщини. Село розташоване неподалік лінії бойового зіткнення, тому наразі перебуває в зоні враження російської ствольної та реактивної артилерії", – зазначили в ДСНС.