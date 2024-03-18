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В акваторії Чорного моря російських кораблів зараз немає, − ВМС

У Середземному морі зафіксовано два ворожі носії крилатих ракет "Калібр".

В акваторії Чорного моря російських кораблів зараз немає, − ВМС
Фото: Сили оборони півдня України

Станом на ранок 18 березня в акваторії Чорного моря ворожі кораблі відсутні.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Також немає суден ворога в Азовському морі.

У Середземному морі зафіксовано три ворожі кораблі серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп − до 12 ракет.

  • Минулого тижня у ВМС прокоментували відсутність суден РФ у Чорному морі: "Такої довгої паузи не було". Проте Росії таки доведеться вивести на чергування корабель, зазначив речник ВМС, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.
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