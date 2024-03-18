В акваторії Чорного моря російських кораблів зараз немає, − ВМС

У Середземному морі зафіксовано два ворожі носії крилатих ракет "Калібр".

Станом на ранок 18 березня в акваторії Чорного моря ворожі кораблі відсутні.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Також немає суден ворога в Азовському морі.

У Середземному морі зафіксовано три ворожі кораблі серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп − до 12 ракет.