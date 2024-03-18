За тиждень відбулося понад 580 бойових зіткнень, дві ДРГ намагалися проникнути в Сумську область

На Сіверському і Слобожанському напрямках росіяни проводили диверсійно-розвідувальну діяльність з порушенням державного кордону і обстрілювали населені пункти. Підрозділи Сил оборони зупинили дві спроби проникнення ДРГ у районах населених пунктів Стара Гута та Бруски Сумської області. Також росіяни активно застосовують безпілотники для розвідки.

На Куп'янському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районах Кислівки, Синьківки і Табаївки. Там захисники відбили за тиждень понад 13 штурмів противника, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"На Лиманському напрямку українські воїни відбили протягом тижня 68 штурмів ворога по позиціях наших військ у районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Спірного, Верхньокам'янського, Роздолівки Донецької області", – сказав він.

На Бахмутському ворог вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та східніше Часового Яру. Захисники відбили близько 40 штурмів.

На Авдіївському напрямку окупанти продовжують наступальні дії в районі Авдіївки, де здійснили понад 147 штурмів позицій українських військ. Штурми ворог проводив у районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Семенівка, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському окупанти продовжують наступальні дії в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки і південніше Вугледару, Пречистівки, Урожайного Донецької області, де захисники відбили майже 205 штурмів.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 52 безуспішні штурми в районі Гуляйполя, східніше Левадного, Малинівки, Роботиного, західніше Вербового.

На Херсонському напрямку ворог продовжує удари по Херсонській і Миколаївській областях. Намагається витіснити українські підрозділи з плацдармів на лівому березі Дніпра.

Загалом за тиждень відбулося понад 580 бойових зіткнень, ворог завдав 63 ракетних і понад 665 авіаударів, здійснив майже 760 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.