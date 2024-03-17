Буданов - російським добровольцям: Ваша боротьба переходить у нову фазу

"Війна проти путінського режиму - це законне право громадян вимагати справедливості та умов кращого життя для всієї РФ", - наголосив глава української розвідки.

Російські добровольчі формування вступають у нову фазу боротьби і мають об'єднати всі опозиційні сили.

Про це у виступі на Форумі російських добровольців сказав керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Він зауважив, що російські добровольчі формування - це "підрозділи росіян, які у кооперації з нами, але діють автономно".

"У майбутньому опозиційних організацій буде тільки більше, бо Росія починає прокидатися... Громадяни РФ прийняли рішення звільнити свою країну від старої людини та її поплічників, яка узурпувала владу, незаконно змінила Конституцію і зі своїми поплічниками живе в альтернативній реальності. Війна проти путінського режиму - це законне право громадян вимагати справедливості та умов кращого життя для всієї РФ", - заявив Буданов.

Очільник української розвідки додав, що "обмежена військова операція у Білгородській та Курській областях це лише початок вашого шляху у боротьбі за рідну країну". Її метою, за словами Буданова, було відтягнути резерви росармії з українського фронту, дискредитувати виборчий процес у Росії та пробудити свідомість росіян.

"Під час цієї військової операції беруться під контроль ряд прикордонних населених пунктів, а також завдають ударів виключно по військовій інфраструктурі путінських військ... Ваша боротьба переходить у нову фазу і на вас тепер більше відповідальності: ваш обов'язок перед рідною країною не лише вести боротьбу проти фашистського режиму, а й об'єднати всі здорові опозиційні сили в один сильний кулак і врятувати країну від падіння в прірву", - наголосив керівник ГУР.