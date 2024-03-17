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Міський голова Миколаєва розповів про наслідки російських обстрілів міста

Загалом пошкоджені близько 50 приватних і 10 багатоквартирних будинків.

Міський голова Миколаєва розповів про наслідки російських обстрілів міста
Олександр Сєнкевич
Фото: Скріншот відео

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів про наслідки російських обстрілів міста.

За його словами, в обласному центрі пошкодження газові мережі. Пошкоджені близько 50 приватних та 10 багатоквартирних будинків, які 18 березня буде обстежувати комісія. Також зруйновані ділянки мережі зовнішнього освітлення, частина трамвайних колій тіа контактної мережі. 

Наразі місця "прильотів" обстежують фахівці. Після завершення робіт комунальні служби почнуть прибирати територію.

  • 17 березня в обід Росія обстріляла Миколаїв "іскандерами". Спершу з'явилася інформація про шістьох потерпілих. Згодом ДСНС повідомила, що одна людина померла від травм у лікарні.
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