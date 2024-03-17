"Ми маємо бути свідомі, що країна-агресорка продовжує збирати потенціал і не зупиняється в просуванні своїх терористичних планів".

В Одеській області триває посилання оборонних фортифікацій. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що посилення обороноздатності регіону − найпріоритетніший напрямок.

“Ми бачимо, як відчайдушно тиснуть російські терористичні війська на наш регіон із повітря. Ми бачимо скільки зроблено Силами оборони, аби відкинути ворога якомога далі від Одещини. Але ми маємо бути свідомі, що країна-агресорка продовжує збирати потенціал і не зупиняється в просуванні своїх терористичних планів”, − зазначив він.

В області активно будують фортифікаційні споруди, встановлюють загороджувальні рубежі – “зуби драконів”, протитанкові рви та інші невибухові загородження.

До робіт залучили близько 150 осіб та 80 одиниць техніки.

Фото: Олег Кіпер

Фото: Олег Кіпер

Фото: Олег Кіпер