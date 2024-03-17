“Cибірський батальйон” заявив, що зайшов у населенний пункт Горьківський на території РФ

“Cибірський батальйон” заявив, що зайшов у населений пункт Горьківський Бєлгородської області Росії.

Про це йдеться у телеграм-каналі угруповання.

“Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьківський на території РФ”, − зазначено у повідомленні.

Вони додають, що захопили будівлю місцевої адміністрації.

Бійці опублікували фото, де вони стоять на російському прапорі та прапорі Бєлгородської області, тримаючи табличку з будівлі.

Про зайняття населеного пункту повідомив і легіон "Свобода Росії".