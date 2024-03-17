“Cибірський батальйон” заявив, що зайшов у населенний пункт Горьківський на території РФ

“Cибірський батальйон” заявив, що зайшов у населений пункт Горьківський Бєлгородської області Росії.
Про це йдеться у телеграм-каналі угруповання.
“Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьківський на території РФ”, − зазначено у повідомленні.
Вони додають, що захопили будівлю місцевої адміністрації.
Бійці опублікували фото, де вони стоять на російському прапорі та прапорі Бєлгородської області, тримаючи табличку з будівлі.
Про зайняття населеного пункту повідомив і легіон "Свобода Росії".
- Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" і "Сибірського батальйону", які здійснюють операції на території Бєлгородської та Курської областей РФ, "стають силою", і Україна буде їм допомагати.
- У вівторок, 12 березня представники угруповань заявили, що зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ. В українському ГУР підтвердили цю інформацію.