Активісти руху "Жовта Стрічка" підняли прапор України в окупованій Макіївці

Партизани руху "Жовта стрічка" підняли прапор України біля мікрорайону "Сонячний" в окупованій Макіївці Донецької області.

Про це повідомив рух "Жовта стрічка".

"Понад місяць тому активісти руху "Жовта стрічка" підняли прапор України в Макіївці. Окупанти це побачили та вивісили свою триколорну ганчірку, але пробула вона там недовго", — ідеться у повідомленні партизанського руху.

Партизани підготували новий прапор, який тепер майорить біля мікрорайону "Сонячний". "він височіє над дорогою, якою щодня проїжджають тисячі окупантів", написали активісти руху.

"Жодні фейкові вибори та псевдореферендуми рашистів не змінять того, що Донецьк, Макіївка, Горлівка, Єнакієве — це все Україна!", — додають партизани.

Активісти руху "Жовта Стрічка" підняли на одній із вершин кримських гір прапор України на День Соборності.