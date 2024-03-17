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Майже сотню вибухів за добу зафіксували у Сумській області

П'ять громад Сумщини постраждали від ворожих обстрілів.

Майже сотню вибухів за добу зафіксували у Сумській області
Наслідки російських обстрілів Сумщини
Фото: Сумська обласна прокуратура

Вночі та вранці 17 березня російська армія завдала 13 ударів по прикордонних громадах Сумської області. 

У пресслужбі Сумської ОВА зазначають, що зафіксовано 98 вибухів.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області Зафіксовано 98 вибухів", — ідеться в повідомленні.

Під ворожі обстріли потрапили Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська громади.

Зокрема, по Великописарівській громаді здійснено пуски ФАБ МПК із літака тактичної авіації (21 вибух), пуски КАБ із літака тактичної авіації (11 вибухів), обстріл із РСЗВ (28 вибухів), артобстріл (10 снарядів).

У Новослобідській громаді було зафіксовано артилерійський обстріл (2 вибухи), 10 мін скинули росіяни на територію Есманьської громади.

Білопільська громада: ворог гатив із артилерії (8 вибухів) і мінометів (3 вибухи).

Краснопільська громада: ворог вдарив із АГС (5 вибухів).

На Сумщині триває евакуація населення з територій, де безпекова ситуація найгірша. Відомо, що вже евакуйовано мешканців з 22 населених пунктів, які розташовані на території 3 районів 6 територіальних громад.

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