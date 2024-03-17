Генштаб: за добу Сили оборони знищили майже 1200 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.24 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Впродовж доби Збройні сили України знищили 1160 росіян, 11 ворожих танків та 28 артилерійських систем. Загалом Росія вже втратила в Україні 430 740 військових.

Росіяни за добу втратили 28 артсистем та 11 одиниць спецтехніки.

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