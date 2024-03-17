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Генштаб: за добу Сили оборони знищили майже 1200 окупантів

Росіяни за добу втратили 28 артсистем та 11 одиниць спецтехніки.

Генштаб: за добу Сили оборони знищили майже 1200 окупантів
Фото: скріншот відео

Впродовж доби Збройні сили України знищили 1160 росіян, 11 ворожих танків та 28 артилерійських систем. Загалом Росія вже втратила в Україні 430 740 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 430740 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 6790 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12997 (+24) од,
  • артилерійських систем – 10634 (+28) од,
  • РСЗВ – 1017 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 720 (+1) од,
  • літаків  – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8272 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 1922 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14073 (+49) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1723 (+11)

Дані уточнюються.

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