Генштаб: за добу Сили оборони знищили майже 1200 окупантів

Впродовж доби Збройні сили України знищили 1160 росіян, 11 ворожих танків та 28 артилерійських систем. Загалом Росія вже втратила в Україні 430 740 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 430740 (+1160) осіб,
- танків ‒ 6790 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12997 (+24) од,
- артилерійських систем – 10634 (+28) од,
- РСЗВ – 1017 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 720 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8272 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1922 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14073 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 1723 (+11)
Дані уточнюються.