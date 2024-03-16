В Україні завтра буде хмарно, повітря прогріється до 13°

У Києві та Київській області 17 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі та першій половині дня без істотних опадів, у другій половині дня - дощ.

В Україні у неділю, 17 березня, буде хмарно, переважно без істотних опадів, температура вдень становитиме 8-13°, повідомляє Укрінформ із посиланням на Український гідрометцентр.

"Хмарно з проясненнями. В західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській та Київській областях дощ (у Карпатах з мокрим снігом), на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці у південних та центральних областях місцями туман. Вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла; у Карпатах протягом доби від 1° морозу до 4° тепла", - зазначають синоптики.

У Києві та Київській області 17 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі та першій половині дня без істотних опадів, у другій половині дня - дощ. Температура у столиці становитиме вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°, по області вночі буде 1-6° тепла, вдень 8-13°.

Синоптики попереджають, що 17 березня на високогiр'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

Хмарну з проясненнями погоду прогнозують і на наступні два дні, 18-19 березня. У західних областях місцями пройде невеликий мокрий сніг, температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла. На решті території дощ, у північних та центральних - із мокрим снігом. Температура вночі 0-5° тепла, 19 березня (крім південно-східної частини) від 3° тепла до 2° морозу; вдень 2-7° тепла, у південній та східній частинах країни 8-13°.

У столиці та Київській області 18 березня очікується дощ, уночі з мокрим снігом; температура у Києві становитиме вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла, у регіоні буде вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.

За прогнозом, 19 березня у столиці та регіоні вночі йтиме помірний мокрий сніг, удень місцями невеликий дощ; температура у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла, по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

В Україні 20-21 березня синоптики прогнозують часом невеликий дощ і мокрий сніг, лише на Закарпатті та сході країни переважно без опадів. Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу; вдень 3-9° тепла, у південно-східній частині, 21 березня і на Закарпатті до 13°.

У Києві та області в ці дні часом ітиме невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура у столиці вночі 1-3° тепла, вдень 6-8° тепла, у регіоні вночі буде від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла.