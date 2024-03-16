У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок влучання ворожого боєприпасу по житловому сектору отримала поранення жінка 1946 року народження.

Про це повідомили у ДСНС.

"Цілили по житловому сектору.В результаті ворожого обстрілу поранена жінка, 1946 року народження. Внаслідок влучання боєприпасу виникла пожежа на території одного з приватних домоволодінь", – зазначили рятувальники.

Фото: ДСНС Ліквідація пожежі у Нікополі

Вогонь пошкодив житловий будинок та господарчу споруду на площі 90 кв.м.

Вогнеборці ліквідували займання.

Вчора Нікополь росіяни атакували з артилерії, після чого завдали три удари дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілів люди не постраждали. Напередодні російські війська влаштували місту терор, атакувавши район дронами-камікадзе, а також чотири рази накривав вогнем важкої артилерії. Тоді постраждали шестеро людей віком від 7 до 74 років. 10 березня росіяни 11 разів атакували дронами Нікопольський район. Тоді 2 тисячі абонентів залишилися без водопостачання.