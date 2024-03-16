На Херсонщині від російського обстрілу постраждала жінка

88-річну потерпілу у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

На Херсонщині у Антонівці внаслідок обстрілу окупаційними військами постраждала 88-річна жінка.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

"Вдень під ударом опинилась Антонівка. 83-річна потерпіла, яка в цей час перебувала вдома, отримала вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму та контузію", – зазначили в ОВА.

У стані середньої тяжкості жінку доставили до лікарні. Медики надають їй необхідну допомогу.