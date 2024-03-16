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На Херсонщині від російського обстрілу постраждала жінка

88-річну потерпілу у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

На Херсонщині від російського обстрілу постраждала жінка
Фото ілюстративне
Фото: ЦНС

На Херсонщині у Антонівці внаслідок обстрілу окупаційними військами постраждала 88-річна жінка. 

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

"Вдень під ударом опинилась Антонівка. 83-річна потерпіла, яка в цей час перебувала вдома, отримала вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму та контузію", – зазначили в ОВА.

У стані середньої тяжкості жінку доставили до лікарні. Медики надають їй необхідну допомогу.

  • Сьогодні також через росіян постраждав мешканець Берислава. Російська армія скинула вибуховий предмет з безпілотника на 71-річного чоловіка, коли той перебував на вулиці. Потерпілого з вибуховою травмою та пораненням ноги доставили до лікарні для надання медичної допомоги. 
  • Впродож минулої доби під ворожими обстрілами опинилися 7 населених пунктів області. Внаслідок російських обстрілів дві людини дістали поранення.
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