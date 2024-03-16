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Обстріл Одеси: Росія 15 березня використала "Іскандер-М"

Російська армія атакує Одесу різними видами ракет – від Х-59 до балістики.

Обстріл Одеси: Росія 15 березня використала "Іскандер-М"
Ліквідація наслідків обстрілів Одеси
Фото: ДСНС

Російські окупанти шукають "прогалини" в українській ППО та атакують Одесу різними видами ракет, а також безпілотниками.

Про це розповів речник Оперативного командування "Південь" Сергій Братчук, пише 24 Канал.

Речник зазначив, що найчастіше війська РФ завдають ударів по Одесі та області дронами-камікадзе. Також російська армія намагається завдавати ракетних ударів із застосуванням тактичної авіації. 

Таким чином окупанти шукають "прогалини" у системі української ППО. Зазвичай атакують ракетами Х-59 та протирадіолокаційними ракетами Х-31П.

Наприклад, 15 березня під час чергвого удару, РФ випустила по Одесі ракети "Іскандер-М".

Раніше ворог атакував обласний центр протикорабельними  ракетами "П-800 "Онікс" із берегового ракетного комплексу "Бастіон".

"Теж надзвичайно швидко летить і надзвичайно вона потужна. Нині не говоримо про "Калібри", хоча вони в Чорному морі є", – додав Братчук.

  • Вчора росіяни атакували Одесу балістичними ракетами. Після першого удару, коли на місце приїхали медики та рятувальнки, ворог відкрив повторний вогонь по місцю першого влучання. 
  • Внаслідок удару загинула 21 особа, ще 39 людей перебувають в лікарні. Атака 15 березня вважається наймасовішою за кількістю жертв. В області оголошено траур за загиблими.
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