Обстріл Одеси: Росія 15 березня використала "Іскандер-М"

Російські окупанти шукають "прогалини" в українській ППО та атакують Одесу різними видами ракет, а також безпілотниками.
Про це розповів речник Оперативного командування "Південь" Сергій Братчук, пише 24 Канал.
Речник зазначив, що найчастіше війська РФ завдають ударів по Одесі та області дронами-камікадзе. Також російська армія намагається завдавати ракетних ударів із застосуванням тактичної авіації.
Таким чином окупанти шукають "прогалини" у системі української ППО. Зазвичай атакують ракетами Х-59 та протирадіолокаційними ракетами Х-31П.
Наприклад, 15 березня під час чергвого удару, РФ випустила по Одесі ракети "Іскандер-М".
Раніше ворог атакував обласний центр протикорабельними ракетами "П-800 "Онікс" із берегового ракетного комплексу "Бастіон".
"Теж надзвичайно швидко летить і надзвичайно вона потужна. Нині не говоримо про "Калібри", хоча вони в Чорному морі є", – додав Братчук.
- Вчора росіяни атакували Одесу балістичними ракетами. Після першого удару, коли на місце приїхали медики та рятувальнки, ворог відкрив повторний вогонь по місцю першого влучання.
- Внаслідок удару загинула 21 особа, ще 39 людей перебувають в лікарні. Атака 15 березня вважається наймасовішою за кількістю жертв. В області оголошено траур за загиблими.