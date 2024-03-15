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Унаслідок атаки на Одесу загинула 21 людина, більше 70 поранено (оновлено)
Унаслідок атаки на Одесу загинула 21 людина, більше 70 поранено (оновлено)
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Унаслідок атаки на Одесу загинула 21 людина, більше 70 поранено (оновлено)

Ворог відкрив повторний вогонь по місцю першого влучання.

Загиблі внаслідок обстрілу Одеси
Загиблі внаслідок обстрілу Одеси

Унаслідок російської ракетної атаки в Одесі загинули 20 людей, зокрема фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Станом на 17:05 було відомо про 73 поранених.

Дані про загиблих і поранених повідомив голова ОДА Олег Кіпер, Офіс генерального прокурора і голова МВС

"На жаль, маємо втрати й серед особового складу Національної поліції. Сильні, безстрашні бійці. Без цифр, але з великою повагою до кожного загиблого", – сказав міністр внутрішніх справ.

Загиблий медик на місці трагедії
Фото: Одеська обласна прокуратура
Загиблий медик на місці трагедії

"Внаслідок російської ракетної атаки загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник. Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Всі відповідні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян. Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба", – спершу повідомив голова ОВА.

За словами Кіпера, понад 200 одеситів та гостей міста після ворожої атаки здали кров для постраждалих, ще близько сотні людей стоїть у чергах біля пунктів прийому. 

На місці обстрілу Одеси
Фото: ДСНС
На місці обстрілу Одеси

Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. 

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок ракетного удару було пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання виникла пожежа.

Рятувальники одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно завдав ракетного удару, внаслідок якого загинув рятувальник.

Фото: ДСНС

Удар також пошкодив десять приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м.

На місці працюють 50 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.

Ліквідація наслідків обстрілів Одеси
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків обстрілів Одеси

Ліквідація наслідків обстрілів Одеси
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків обстрілів Одеси

Перша допомога постраждалим внаслідок обстрілів Одеси
Фото: Одеська обласна прокуратура
Перша допомога постраждалим внаслідок обстрілів Одеси

Рятувальники надають допомогу колегам, які постраждали після атаки на Одесу
Фото: ДСНС
Рятувальники надають допомогу колегам, які постраждали після атаки на Одесу

Рятувальники надають допомогу колегам, які постраждали після атаки на Одесу
Фото: ДСНС
Рятувальники надають допомогу колегам, які постраждали після атаки на Одесу

Загиблі внаслідок обстрілу Одеси
Фото: Одеська міська прокуратура
Загиблі внаслідок обстрілу Одеси

Наслідки обстрілу Одеси
Фото: Одеська міська прокуратура
Наслідки обстрілу Одеси

Швидка пошкоджена внаслідок обстрілів Одеси
Фото: Одеська обласна прокуратура
Швидка пошкоджена внаслідок обстрілів Одеси

Рятувальник на місці обстрілу
Фото: ДСНС
Рятувальник на місці обстрілу

Рятувальники надають допомогу колегам, які постраждали після атаки на Одесу
Фото: ДСНС
Рятувальники надають допомогу колегам, які постраждали після атаки на Одесу

Наслідки обстрілів Одеси
Фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки обстрілів Одеси

Наслідки обстрілів Одеси
Фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки обстрілів Одеси

Пошкоджена пожежне авто на місці обстрілу в Одесі
Фото: Одеська обласна прокуратура
Пошкоджена пожежне авто на місці обстрілу в Одесі

Пошкоджене авто рятуваньників в Одесі
Фото: Одеська міська прокуратура
Пошкоджене авто рятуваньників в Одесі

Наслідки обстрілу Одеси
Фото: Одеська міська прокуратура
Наслідки обстрілу Одеси

Як повідомлялося, сьогодні росіяни атакували Одесу балістичними ракетами. Під час повітряної тривоги в місті пролунали вибухи.

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