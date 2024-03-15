Головне за ніч та ранок п’ятниці, 15 березня: удари балістикою по Одесі, атака дронів на Київ, наслідки удару по Вінниччині

Нічна повітряна атака, 76 бойових зіткнень, 44 відбитих штурми на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, ураження НПЗ у Калузькій області.

Росіяни атакують Одесу балістичними ракетами. Під час повітряної тривоги в місті пролунали вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.

У регіоні дали сигнал повітряної тривоги о 11:01. Потужний вибух пролунав об 11:04, тоді у Повітряних силах повідомили про ракету у напрямку Одеси. Після цього у місті чули повторний вибух.

Пізніше, об 11:08, у Повітряних силах попередили про загрозу балістики для південних областей. Об 11:21 в Одесі пролунав повторний потужний вибух і після нього ще один.

Сьогодні вночі російська армія атакувала українців ракетами та ударними безпілотниками Shahed. Захисникам вдалося відбити дронову атаку – вони збили 27 із 27 БпЛА.

Сім зенітних керованих ракет С300-С-400 ворог випустив по Донецькій та Харківській областях, ще одну керовану авіаракету Х-59 – по Полтавській. Запуск "шахедів" росіяни здійснили з Приморсько-Ахтарська та Курської області, повідомили в Повітряних силах.

"В результаті бойової роботи збито 27 «шахедів» у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей", – йдеться у повідомленні.

На Київ ворожі дрони заходили із північного напрямку. Повітряна тривога в столиці тривала майже годину.

"Силами і засобами протиповітряної оборони усі БпЛА "Shahed" противника, які прямували на Київ - приблизно півтора десятка - були уражені ще на підступах до міста!" - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, у столиці без жертв та руйнувань.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 76 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 15 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 580 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 428 420 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Зросла кількість загиблих унаслідок вечірньої атаки ворога на Вінницьку область. У лікарні померла поранена жінка. Ще троє людей залишаються в лікарні, повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

"Госпіталізовано було четверо осіб. Одна людина загинула на місці. Щойно стало відомо, що у лікарні померла жінка", – сказав він.

У Національній поліції повідомили, що внаслідок ворожої атаки загинув 52-річний чоловік, його 53-річна дружина померла у лікарні. Їх 26-річного сина вдалось дістати з-під завалів. Наразі йому надається медична допомога.

У ніч на 15 березня українські безпілотники атакували підприємство "Первый завод" у Калузькій області Росії, яке займається переробкою нафти, повідомляє “Українська правда” із посиланням на на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Джерело видання зазначило, що дрони досягли поставленої мети і завдали ураження.

В українській розвідці також зазначили, що це підприємство путінський режим використовував у військових цілях.

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