На Вінниччині, у Жмеринському районі, виявили уламки ворожої російської крилатої ракети Х-101.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції області.

Про знахідку повідомили місцеві жителі. Наразі спеціалісти вибухотехнічної служби поліції оглянули уламки та ідентифікували їх.

"Залишки ворожої крилатої ракети Х-101, які не становлять небезпеки, були вилучені. ЇЇ бойова частина буде знищена піротехнічними підрозділами ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Вибухотехніки наголошують, що наслідки бойової роботи чи збиття можуть нести руйнівну силу і закликають громадян не нахтувати заходами безпеки. У разі виявлення підозрілого предмета, до нього не можна наближатися, а треба повідимити про знахідку за телефонами 101 та 102.

Нагадаємо, в лютому на Харківщині бойову частину російської крилатої ракети Х-59 “Овод”, яка містила майже 300 кг вибухівки.