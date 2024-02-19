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Вибухотехніки знешкодили на Харківщині бойову частину російської крилатої ракети

Бойова частина ракети містила майже 300 кг вибухівки.

Вибухотехніки знешкодили на Харківщині бойову частину російської крилатої ракети
Знищення боєголовки російської ракети
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Минулого тижня ППО в Зміївській громаді Харківської області збили ракету Х-59 “Овод”, яка містила майже 300 кг вибухівки.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

На місце події прибули фахівці зі зведеного загону вибухотехнічної служби Національної поліції України. Вони встановили, що бойова частина ракети вціліла та не здетонувала. 

Перед тим, як перевозити боєголовку, вибухотехніки привели у доступний для транспортування стан підривач бойової частини. 

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Після цього бойову частину авіаракети поліцейські вивезли на спеціальний підривний майданчик і там знищили.

Знищення боєголовки російської ракети
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області
Знищення боєголовки російської ракети

Знищення боєголовки російської ракети
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області
Знищення боєголовки російської ракети

Знищення боєголовки російської ракети
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області
Знищення боєголовки російської ракети

Знищення боєголовки російської ракети
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області
Знищення боєголовки російської ракети

  • Російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по мирному селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області. Одна з керованих авіабомб впала на приватне подвір’я, спричинивши пошкодження надвірних забудов, проте, на щастя, не розірвалася. Сапери ДСНС вилучили бомбу і знищили на спеціально підготовленому майданчику.
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