Минулого тижня ППО в Зміївській громаді Харківської області збили ракету Х-59 “Овод”, яка містила майже 300 кг вибухівки.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
На місце події прибули фахівці зі зведеного загону вибухотехнічної служби Національної поліції України. Вони встановили, що бойова частина ракети вціліла та не здетонувала.
Перед тим, як перевозити боєголовку, вибухотехніки привели у доступний для транспортування стан підривач бойової частини.
Після цього бойову частину авіаракети поліцейські вивезли на спеціальний підривний майданчик і там знищили.
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