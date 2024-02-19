Служба безпеки і Національне антикорупційне бюро ліквідували масштабну корупційну схему, до якої причетне керівництво Запорізької обласної ради.
Як ідеться на сайті спецслужби на хабарі піймали заступника голови облради, його помічника і місцевого депутата.
Посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу. За це він мав сприяти перемозі наперед визначених компаній у медичних закупівлях, а також провести фінансові операції в інтересах фінустанов.
Правоохоронці викрили всіх трьох посадовців облради "на гарячому". Тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) вирішують питання щодо повідомлення чиновникам про підозру.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.