СБУ і НАБУ викрили на корупції заступника голови Запорізької облради та його спільників

Служба безпеки і Національне антикорупційне бюро ліквідували масштабну корупційну схему, до якої причетне керівництво Запорізької обласної ради.

Як ідеться на сайті спецслужби на хабарі піймали заступника голови облради, його помічника і місцевого депутата.

Посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу. За це він мав сприяти перемозі наперед визначених компаній у медичних закупівлях, а також провести фінансові операції в інтересах фінустанов.

Фото: СБУ Викриття корупціонерів

Фото: СБУ СБУ і НАБУ викрили корупціонерів у Запорізькій області

Правоохоронці викрили всіх трьох посадовців облради "на гарячому". Тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) вирішують питання щодо повідомлення чиновникам про підозру.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.