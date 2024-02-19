Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ і НАБУ викрили на корупції заступника голови Запорізької облради та його спільників

Зловмисники пропонували хабар директору обласного медичного закладу.

СБУ і НАБУ викрили на корупції заступника голови Запорізької облради та його спільників
СБУ і НАБУ викрили на корупції заступника голови Запорізької облради та його спільників
Фото: СБУ

Служба безпеки і Національне антикорупційне бюро ліквідували масштабну корупційну схему, до якої причетне керівництво Запорізької обласної ради.

Як ідеться на сайті спецслужби на хабарі піймали заступника голови облради, його помічника і місцевого депутата.

Посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу. За це він мав сприяти перемозі наперед визначених компаній у медичних закупівлях, а також провести фінансові операції в інтересах фінустанов.

Викриття корупціонерів
Фото: СБУ
Викриття корупціонерів

СБУ і НАБУ викрили корупціонерів у Запорізькій області
Фото: СБУ
СБУ і НАБУ викрили корупціонерів у Запорізькій області

Правоохоронці викрили всіх трьох посадовців облради "на гарячому". Тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) вирішують питання щодо повідомлення чиновникам про підозру.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies