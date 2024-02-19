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Росіяни обходять будинки на окупованих територіяк напередодні "виборів" президента в РФ

Так звані "члени виборчих комісій РФ" роблять обхід людей. 

Росіяни обходять будинки на окупованих територіяк напередодні "виборів" президента в РФ
окупанти
Фото: Центр національного спротиву

Окупаційні "адіміністрації" проводять обходи будинків на ТОТ України. Головною метою є збір інформації та агітація до "вибрів" Путіна.

Про це повідомляє  Центр національного спротиву.

"Головною причиною рейдів, які окупанти проводять на тимчасово окупованій території заздалегідь до “виборів”, стали зроблені висновки з проведення місцевого фейкового голосування у вересні 2023 року", — ідеться в повідомленні.

У нацспротиві додають, що тоді мешканці тимчасово окупованих територій масово саботували псевдовибори: не відкривали двері, ігнорували відвідування дільниць тощо. Тому окупанти вирішили провести рейди заздалегідь, аби зафіксувати будинки та квартири, де проживають люди.

"Наразі так звані "члени виборчих комісій РФ" роблять обхід людей. Вони збирають інформацію та агітують за участь у російських президентських "виборах", — зазначає Центр нацспротиву.

За даними ЦНС, окупанти ведуть незаконну аудіо- чи відеофіксацію розмови. Під запис розпитують мешканців про те, чи будуть ті "голосувати", чи знають, коли вибори.

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