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На ТОТ Донеччини загострюється гуманітарна криза

Найгірший стан у Горлівському та Новотроїцькому районах Донеччини. 

На ТОТ Донеччини загострюється гуманітарна криза
криза та окупованих територіях
Фото: Центр нацспротиву

В окупованій частині Донецької області спостерігається загострення гуманітарної кризи у соціальні та економічній сферах, повідомляє Центр національного спротиву.

"Основними проблемами на тимчасово окупованих територіях сходу та півдня України незмінно залишається економічна та соціальна сфера. За наявною інформацією, найгірший стан справ зафіксовано у Горлівському та Новотроїцькому районах Донеччини", – пишуть у спротиві. 

Зокерма, спостерігається високий рівень безробіття, через що значна частина населення покинула окуповані території, депортована або примусово мобілізована до ЗС РФ.

Крім того, на ТОТ Донецької області критично не вистачає лікарських засобів і немає можливості отримання товарів першої необхідності. 

"Особливо страждають люди похилого віку та неповнолітні діти, які в силу терористичних загроз з боку окупантів так і не змогли покинути тимчасово окуповані райони", – додають у підпіллі. 

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