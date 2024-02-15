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Австралія внесе $32,4 млн на зміцнення обороноздатності України

Кошти надійдуть до Міжнародного фонду, яким керує Велика Британія. 

Австралія внесе $32,4 млн на зміцнення обороноздатності України
Фото: EPA/UPG

Австралія внесе $32,4 млн на зміцнення обороноздатності українців через Міжнародний фонд для України, повідомив президент Володимир Зеленський.

Він подякував Австралії та її прем'єру Ентоні Албанізі за цей внесок. Зеленський додав, що "Австралія демонструє відданість захисту свободи, життя та міжнародного порядку, саме таку, яку мають демонструвати всі вільні нації на всіх континентах".

"Ми ніколи не забудемо Австралію та її підтримку", – сказав він.

На сайті уряду Австралії повідомили, що напередодні другої річниці жорстокого повномасштабного вторгнення Росії уряд надасть грант, безпосередньо підтримуючи закупівлю пріоритетних військових засобів.

Міжнародний фонд для України адмініструється Міністерством оборони Великої Британії. Він використовує внески міжнародних партнерів для закупівлі пріоритетного військового обладнання для України та забезпечення безперервного постачання військової підтримки – летальної та нелетальної – до 2024 та надалі.

"Ми стоїмо разом з Україною, підтримуючи її мужній народ, а також захищаючи фундаментальний принцип – право кожної суверенної нації бути у безпеці на своїх кордонах і визначати своє власне майбутнє", – сказав прем'єр Ентоні Албаназі.

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