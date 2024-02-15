Нетаньягу наказав ЦАХАЛу готуватися до наземного штурму Рафаху

Ми будемо боротися до повної перемоги, і це включає потужні дії також у Рафаху".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його війська наступатимуть на місто Рафах у Cмузі Гази на кордоні Єгипту − попри заклики світових лідерів переглянути це рішення.

Про це пише BBC.

Нетаньягу наказав своїй армії готуватися до наземного штурму.

Зараз у Рафаху, який вже зазнав обстрілів, перебуває близько 1,4 мільйона палестинців.

Нетаньягу пообіцяв продовжувати наступ, заявивши, що члени ХАМАСу мають бути усунені з південного міста.

“Ми будемо боротися до повної перемоги, і це включає потужні дії також у Рафаху після того, як ми дозволимо цивільному населенню покинути зони бойових дій”, − сказав ізраїльський прем’єр.

Президент Еммануель Макрон зателефонував Нетаньягу за закликами зупинити операції в анклаві. Прем'єр-міністри Австралії, Канади та Нової Зеландії виступили із спільною заявою, в якій висловили “серйозне занепокоєння” тим, що військова операція в Рафаху буде “катастрофічною”. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, відвідуючи Ізраїль, попередила, що “люди в Рафаху, яким нікуди йти, можуть просто розчинитися у повітрі”.

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