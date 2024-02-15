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Нетаньягу наказав ЦАХАЛу готуватися до наземного штурму Рафаху

Ми будемо боротися до повної перемоги, і це включає потужні дії також у Рафаху".

Нетаньягу наказав ЦАХАЛу готуватися до наземного штурму Рафаху
Евакуація з Рафаху, 14 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його війська наступатимуть на місто Рафах у Cмузі Гази на кордоні Єгипту − попри заклики світових лідерів переглянути це рішення.

Про це пише BBC.

Нетаньягу наказав своїй армії готуватися до наземного штурму.

Зараз у Рафаху, який вже зазнав обстрілів, перебуває близько 1,4 мільйона палестинців.

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Нетаньягу пообіцяв продовжувати наступ, заявивши, що члени ХАМАСу мають бути усунені з південного міста.

“Ми будемо боротися до повної перемоги, і це включає потужні дії також у Рафаху після того, як ми дозволимо цивільному населенню покинути зони бойових дій”, − сказав ізраїльський прем’єр.

Президент Еммануель Макрон зателефонував Нетаньягу за закликами зупинити операції в анклаві. Прем'єр-міністри Австралії, Канади та Нової Зеландії виступили із спільною заявою, в якій висловили “серйозне занепокоєння” тим, що військова операція в Рафаху буде “катастрофічною”. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, відвідуючи Ізраїль, попередила, що “люди в Рафаху, яким нікуди йти, можуть просто розчинитися у повітрі”.

Що було раніше

  • Вночі 12 лютого Армія оборони Ізраїлю вдарила по району Шабура у місті Рафах. Під час операції вдалося звільнити двох заручників ХАМАСу.
  • Єгипет погрожує призупинити мирний договір 1979 року з Ізраїлем, якщо ізраїльські війська вторгнуться у Рафах. Бойові дії там можуть призвести до закриття основного маршруту постачання допомоги на територію.
  • Бойовики ХАМАСу заявили, що будь-яке вторгнення в Рафах "підірве" переговори за посередництва Сполучених Штатів, Єгипту та Катару, спрямовані на припинення вогню та звільнення ізраїльських заручників.
  • Офіс Нетаньягу заявив, що на території РАФАХу розташовано чотири батальйони хамасівців.
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