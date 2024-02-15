Нетаньягу наказав ЦАХАЛу готуватися до наземного штурму Рафаху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його війська наступатимуть на місто Рафах у Cмузі Гази на кордоні Єгипту − попри заклики світових лідерів переглянути це рішення.
Про це пише BBC.
Нетаньягу наказав своїй армії готуватися до наземного штурму.
Зараз у Рафаху, який вже зазнав обстрілів, перебуває близько 1,4 мільйона палестинців.
Нетаньягу пообіцяв продовжувати наступ, заявивши, що члени ХАМАСу мають бути усунені з південного міста.
“Ми будемо боротися до повної перемоги, і це включає потужні дії також у Рафаху після того, як ми дозволимо цивільному населенню покинути зони бойових дій”, − сказав ізраїльський прем’єр.
Президент Еммануель Макрон зателефонував Нетаньягу за закликами зупинити операції в анклаві. Прем'єр-міністри Австралії, Канади та Нової Зеландії виступили із спільною заявою, в якій висловили “серйозне занепокоєння” тим, що військова операція в Рафаху буде “катастрофічною”. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, відвідуючи Ізраїль, попередила, що “люди в Рафаху, яким нікуди йти, можуть просто розчинитися у повітрі”.
Що було раніше
- Вночі 12 лютого Армія оборони Ізраїлю вдарила по району Шабура у місті Рафах. Під час операції вдалося звільнити двох заручників ХАМАСу.
- Єгипет погрожує призупинити мирний договір 1979 року з Ізраїлем, якщо ізраїльські війська вторгнуться у Рафах. Бойові дії там можуть призвести до закриття основного маршруту постачання допомоги на територію.
- Бойовики ХАМАСу заявили, що будь-яке вторгнення в Рафах "підірве" переговори за посередництва Сполучених Штатів, Єгипту та Катару, спрямовані на припинення вогню та звільнення ізраїльських заручників.
- Офіс Нетаньягу заявив, що на території РАФАХу розташовано чотири батальйони хамасівців.