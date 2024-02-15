Святкування перемоги у Супербоулі на вулицях Канзасу затьмарила стрілянина

Під час параду чемпіонів загинула одна людина, поліція арештувала двох озброєних зловмисників.

Трагедією завершилося святкування перемоги команди з американського футболу "Канзас Чіфс" у цьогорічному Супербоулі. Під час параду чемпіонів біля історичної будівлі станції "Юніон" сталася стрілянина, внаслідок якої загинула одна людина та ще декілька зазнали важких поранень.

За повідомленням Reuters, усього постраждали щонайменше 15 осіб. Гравці та персонал футбольної команди залишилися неушкодженими.

Поліція прозвітувала про двох озброєних підозрюваних, яких вдалося заарештувати. Як стверджують правоохоронці, інформація про те, що активну участь у затриманні брали звичайні фани, не відповідає дійсності, поліція була на місці події одразу.