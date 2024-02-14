Цього року Німеччина витратить на виробництво боєприпасів 3,5 мільярди євро

Перед відкриттям 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН готова витратити 3,5 мільярди євро на виготовлення боєприпасів, пише Суспільне.

"Ми обговоримо координацію військову підтримку України не лише на сьогоднішньому етапі, а й в довготривалій перспективі. Мушу сказати, що за кілька днів буде вже друга річниця вторгнення Росії в Україну. А загалом Україна чинить опір російські агресії вже протягом 10 років. І треба відзначити, що зараз РФ становить найбільшу загрозу країнам-членам НАТО", — сказав глава Міноборони ФРН.Пісторіус зауважив, що за ці два роки багато було вже зроблено, але й продовжуються обговорення щодо зміцнення військового потенціалу України.

"Зараз вже йдеться про довгострокове підвищення військових спроможностей і можливостей коаліції. Варто зазначити що вже створена авіаційна коаліція, до якої приєдналися 15 країн. Аналізуючи перебіг війни в Україні, яку розпочала Росія, треба сказати, що авіація — головний чинник успіху в майбутньому. Це наша відповідь на виклики війни в Україні. Створена також і танкова коаліція, де Німеччина разом із Польщею відіграє провідну роль", — розповів він.

Під час промови Пісторіус згадав про початок будівництва в Німеччині нового заводу з виготовлення боєприпасів Reinmetall, адже війна в Україні показала, що виготовлення снарядів є невід'ємною частиною у підтримці ЗСУ.

"Снаряди — це найголовніше для країн НАТО у військовій підтримці України, яка відчуває їх брак. Як і всьому світі їх виробництво недостатнє. І я вітаю дії німецької промисловості, яка починає займатися цим питанням зараз і це важливо в майбутньому. Цього року Німеччина витратить на виробництво снарядів 3,5 млрд євро", — сказав міністр.