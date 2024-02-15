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Ядерні гонки між Росією та Китаєм можуть перетворити космос на нове поле бою, – The Times

Росія наростила чималий антисупутниковий потенціал.

Ядерні гонки між Росією та Китаєм можуть перетворити космос на нове поле бою, – The Times
Супутник PACE
Фото: NASA

Росія, Китай, Північна Корея та Іран активно вкладають значні кошти в розвиток антисупутникової зброї, яка становить серйозну загрозу для мережі супутникового зв'язку США, від якої залежать навігація, точність ударів, командування й управління всіма видами збройних сил країн, пише The Times, пише "Дзеркало тижня".

Видання зазначає, що Росія вже має серйозний протисупутниковий потенціал і провела щонайменше одне підтверджене випробування протисупутникової зброї.

Минулого року США вже попереджали, що РФ глушить сигнал GPS у космосі для втручання в роботу безпілотників в Україні. 

Також у Кремлі стверджують, що РФ розробила наземну лазерну систему під назвою "Калина", яка, на думку американських військових, здатна "засліплювати" супутники.

Радіація від ядерного вибуху в космосі знищить усі супутники, що перебувають у зоні детонації. Через відсутність повітря в космосі основний руйнівний ефект ядерного вибуху буде спричинений випромінюванням, що поширюється в просторі зі швидкістю світла. У разі ядерного вибуху в космосі американські супутники будуть беззахисні перед цілеспрямованим ядерним ударом.

Щодо ядерного потенціалу Китаю, то у 2021 році китайці продемонстрували свою здатність виводити ядерну зброю на орбіту. Тоді Пекін запустив ракету дальнього радіусу дії, яка облетіла навколо Землі й запустила гіперзвуковий планерний апарат, що пролетів низькою орбітою до самого Китаю й упав приблизно за 39 км від наміченої цілі.

Американські військові заявили, що це була "зброя першого застосування", здатна нести ядерну боєголовку. Китац тоді заперечив звинувачення. Успішне китайське випробування 2021 року, а тепер і російський план запуску в космос протисупутникової системи з ядерною зброєю створили нові виклики безпеці, які постали перед США та їхніми західними союзниками.

  • Білий дім попередив Конгрес США, що РФ хоче вивести ядерну зброю у космос та використати її проти супутників.
  • Детальніше про те, що спільного між російською ядерною зброєю в космосі і допомогою Україні, читайте в матеріалі Lb.ua.
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