У межах засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі почалося засідання Ради Україна-НАТО, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Український міністр оборони Рустем Умєров звернеться до колег через відеозв'язок.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на відкритті засідання зазначив, що учасники засідання обговорять надання подальшої підтримки Україні.

"Завдяки надзвичайній хоробрості й рішучості ваших Збройних сил, а також непохитній підтримці союзників з НАТО й партнерів Україна залишається незалежною, суверенною державою. Сьогодні міністр Умєров поінформує нас про ситуацію на місцях в Україні. Ми також обговоримо надання подальшої підтримки та як ще більше наблизити Україну до членства в НАТО", - сказав генсек.