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​Почалося засідання Ради Україна-НАТО

Український міністр оборони долучився до заходу через відеозв'язок.

​Почалося засідання Ради Україна-НАТО
Український міністр оборони Рустем Умєров
Фото: EPA/UPG

У межах засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі почалося засідання Ради Україна-НАТО, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Український міністр оборони Рустем Умєров звернеться до колег через відеозв'язок.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на відкритті засідання зазначив, що учасники засідання обговорять надання подальшої підтримки Україні.

"Завдяки надзвичайній хоробрості й рішучості ваших Збройних сил, а також непохитній підтримці союзників з НАТО й партнерів Україна залишається незалежною, суверенною державою. Сьогодні міністр Умєров поінформує нас про ситуацію на місцях в Україні. Ми також обговоримо надання подальшої підтримки та як ще більше наблизити Україну до членства в НАТО", - сказав генсек.

  • Раду Україна-НАТО створили торік. Перед цим існувала комісія Україна – НАТО, яка, за словами Єнса Столтенберга, слугувала форумом для консультацій між членами Альянсу та нашою державою з питань безпеки, що становлять спільний інтерес. На ній рішення не ухвалювали. Рада натомість стала тим органом, які може ухвалювати рішення.
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