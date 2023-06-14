Рада Україна - НАТО зможе ухвалювати спільні рішення, - Столтенберг

Створення Ради Україна - НАТО суттєво зміцнило б партнерство між Альянсом та Україною, адже це структура, що дозволяє ухвалювати спільні рішення.

Про це на брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує РБК-Україна.

Наразі існує такий формат співпраці нашої держави з Альянсом, як Комісія Україна - НАТО. Комісія слугує форумом для консультацій між членами Альянсу та Україною з питань безпеки, що становлять спільний інтерес. На ній не ухвалюють рішення.

"Якщо союзники домовляться створити Раду НАТО - Україна, це означало б, що це буде 32 рівних учасників за одним столом, і що це орган, який може ухвалювати рішення", - сказав Столтенберг.

Він пояснив, що Рада НАТО - Україна - це структура для глибшої співпраці.

Як також сказав Столтенберг, гарантії, які НАТО і окремі країни-союзниці можуть надати Україні після завершення війни, мають посилити спроможності ЗСУ та убезпечити Україну від нового нападу Росії.

За словами Столтенберга, на саміті у Вільнюсі, який відбудеться в липні, лідери НАТО посилять підтримку нашої країни.