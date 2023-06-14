Населення громади потребує гуманітарної допомоги в питній воді, продуктах харчування, сухому одязі, ліках та засобах гігієни.

В окупованій Голопристанській громаді наразі відомо про шістьох загиблих внаслідок підтоплення.

Про це повідомляє Голопристанська МВА.

Ситуація станом на ранок 14 червня по Голопристанській громаді:

В місті Гола Пристань рівень води в районі східної частини залишається значним, що позбавляє доступу до домоволодінь. Рівень води в деяких частинах складає до 1 м.

Район центральної частини міста вулиць Чорноморська, Гастелло, Озерна, Ушакова, Радісна, Олешківська залишаються підтопленими. Рівень води в цьому районі також в деяких частинах складає до 1 м.

Аналогічна ситуація в районі вулиць, де частина домогосподарств перебувають в низині. Зокрема: вулиці Гончарова, Висовіна, Комарова, провулок Торговий.

В більшій частині міста є сполучення та доступ до інших районів міста.

Електропостачання в непідтоплених районах міста відновлено.

Район вулиць Ларіонова, Будівельників та частково Пушкіна майже без води та є можливість доступу до домоволодінь.

Села Кардашинка та Кохани – ситуація покращується, але рівень води ще достатній, що не дає можливості доступу до домогосподарств.

Села Велика та Мала Кардашинки – ситуація стабілізувалася. Вода майже відійшла. В більшій частині території сел є сполучення.

Населення отримало гуманітарну допомогу, яку організували небайдужі громадяни та жителі цих населених пунктів, які перебували в безпечних місцях.

Населення почало повертатись для ліквідації наслідків підтоплення.

Підтвердилися факти ще двох загиблих від цієї катастрофи. За наявною та підтвердженою інформацією кількість загиблих від затоплення в нашій громаді складає 6 осіб.

Населення громади, яке потерпало від затоплення потребує гуманітарної допомоги в питній воді, продуктах харчування, сухому одязі, ліках та засобах гігієни.

Гуманітарна допомога населенню продовжує надаватися волонтерами та небайдужими жителями.

Нагадаємо, нещодавно ОООН повідомила, що знищення дамби Каховської ГЕС створить величезні проблеми для продовольчої безпеки у світі. Це призведе до зростання цін на продукти харчування та до проблем з питною водою для сотень тисяч людей.