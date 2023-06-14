Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі відклав поїздку до ЗАЕС з міркувань безпеки, – The Guardian

Поїздка голови Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на Запорізьку АЕС, яка була запланована на сьогодні, відкладається у зв'язку з можливими ризиками, викликаними підривом РФ Каховської ГЕС.

Про це пише The Guardian з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

Очікувалося, що Гроссі відвідає Запорізьку АЕС у середу 14 червня після переговорів, які відбулися у Києві у вівторок, але джерело повідомило, що візит буде відкладено на “кілька годин”.

"Він (Рафаель Гроссі – ред.) чекає, щоб мати можливість безпечно подорожувати", – сказав високопоставлений український урядовець. Проте він не уточнив, коли Гроссі прибуде на ЗАЕС.

Водночас видання з посиланням окупаційну владу уточнює, що глава МАГАТЕ може прибути на Запорізьку АЕС у четвер.

Нагадаємо, вчора Рафаель Гроссі прибув з робочим візитом в Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. На брифінгу глава МАГАТЕ заявив, що хоче особисто обговорити з “керівництвом” ЗАЕС заходи, які вживаються для запобігання екологічної катастрофи.

Минулого тижня Зеленський провів телефонну розмову з Гроссі. Тоді йшлося про масштабні наслідки терористичного акту Росії на Каховській ГЕС. Після перемовин очільник МАГАТЕ зазначив, що очолить ротацію місії Агентства на Запорізькій АЕС.

Наприкінці травня Гроссі представив оновлений план забезпечення безпеки ЗАЕС.