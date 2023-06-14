Уночі окупанти обстріляли “Шахедами” Світловодськ Кіровоградської області

Уночі 14 червня російські окупанти обстріляли ударними дронами "Shahed" Світловодськ Кіровоградської області. Є влучання в об’єкт інфраструктури.
Про це повідомив у Telegram очільник Кіровоградської ОВА Анатолій Райкович.
"Чергова нічна масована атака російського агресора. Є влучання “Шахедів” в об’єкт інфраструктури в Світловодську", – йдеться у повідомленні.
Минулося без загиблих і травмованих. Пожежу, що виникла, оперативно локалізували.
Нагадаємо, цієї ночі російські терористи атакували територію України крилатими ракетами та дронами "Shahed". В Одесі обстрілу зазнала цивільна інфраструктура, наразі відомо про трьох загиблих і 13 постраждалих.
Також троє людей загинули і троє поранені внаслідок ранкового обстрілу Краматорська та Костянтинівки Донецької області.