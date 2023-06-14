Унаслідок удару по Одесі загинули троє, поранені понад 10 людей. Є пошкодження будинків, крамниць, бізнес-центру

Ворог вдарив "Калібрами" з кораблів у Чорному морі.

Цієї ночі Росія вдарила по Одесі чотирма "Калібрами", випущеними з Чорного моря. За попередніми даними, троє людей загинули, понад 10 отримали поранення.

Фото: Одеська міська рада в Telegram

Троє загиблих і семеро поранених – наслідки влучання ракети в складське приміщення однієї з торговельних мереж. Відбулося руйнування в 1000 кв.м, пожежа на площі 400 кв. м, повідомили в Одеській міській раді дані оперативно командування "Південь".

Фото: Одеська міська рада Telegram

Фото: Одеська міська рада Telegram

Фото: Одеська міська рада в Telegram

Фото: Одеська міська рада в Telegram

Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.

Крім того, унаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення.

За даними Генштабу, сьогодні вночі російські окупанти атакували територію України крилатими ракетами та іранськими ударними БпЛА типу “Shahed”.

Попередній удар Одеса пережила 10 червня. Одна ракета влучила в узбережжя, від уламків та вибухової хвилі постраждали троє людей. Керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила в етері телемарафоні про 26 постраждалих, з них двоє дітей та одна вагітна. Троє людей загинули внаслідок падіння уламків у житловому секторі.

А 18 травня ворог пошкодив промислову інфраструктуру. Одна людина загинула, ще двоє поранені.