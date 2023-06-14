Дешевше один раз і назавжди перекрити для терористів шляхи постачання компонентів для терору, ніж постійно витрачати нові й нові протиракети для ППО.

Завершилися рятувальні роботи та розбір завалів у Кривому Розі після ракетної атаки терористів. На жаль, 11 людей загинули, серед них одна дитина. Всього понад 30 людей травмовані, всім їм надається необхідна допомога.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Цей свідомий російський удар по звичайному місту лише вкотре доводить просту істину: ми маємо разом із партнерами забезпечити фізично такі умови, щоб російський терор став неможливим. Перше – це наш повітряний щит. Достатня кількість систем ППО достатньої потужності. Плюс сучасні винищувачі. Коли буде фізично обмежена нашим повітряним щитом російська здатність бити по наших містах і селах, тільки тоді держава-терорист зрозуміє, що у миру для всіх українців і в програшу для Росії немає альтернатив. Друге – це знищення основи для терору, для виробництва державою-терористом нових ракет”, - сказав президент.

Він наголосив, що Росія досі має змогу отримувати критичні компоненти для виробництва ракет, які створені компаніями з різних країн світу, зокрема компаніями з деяких країн-партнерів.

Якщо взяти одну з ракет, які вдарили по Кривому Рогу, то близько 50 компонентів у ній – переважно мікроелектроніка – вироблені в інших країнах.

Зеленський повідомив, що відбулася зустріч представників нашої держави з дипломатами відповідних країн. Список компаній, які постачають Росії компоненти для вбивств, у всіх партнерів є. Розуміння, як російські терористи намагаються обманути світ, теж у всіх у світі є, і ми чекаємо висновків та швидких дій, які зупинять російський ракетний терор.

“Україна застосувала санкції проти всіх компаній у Росії, які виробляють ракети. Саме такі повні санкційні обмеження мають бути й на глобальному рівні проти всіх них. Кожен шлях обходу санкцій має закономірно каратися також на глобальному рівні. Має бути посилений – максимально – експортний контроль за критичними компонентами. Якщо хтось виступає посередником або працює разом із Росією, щоб терористи могли й надалі підривати житлові будинки та вбивати людей, то такі суб’єкти – бізнес чи держава – заслуговують відповідної реакції світу. Жорсткої реакції. Вся інформація щодо цього є у партнерів”, - підкреслив голова держави, і додав, що дешевше один раз і назавжди перекрити для терористів шляхи постачання компонентів для терору, ніж постійно витрачати нові й нові протиракети для ППО.

Також Україна опрацьовує кілька сценаріїв створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, за який повинне відповідати найвище російське керівництво.

“Зустрівся сьогодні з генеральним директором МАГАТЕ Гроссі. Дуже активно працюємо над тим, щоб не допустити будь-яких інцидентів на окупованій росіянами Запорізькій атомній станції. Поки там окупанти, ризик є для всього світу, і це очевидно. Лише повна деокупація станції та її повернення під український контроль здатні гарантувати безпеку. І ми зробимо все для цього”, - запевнив Володимир Зеленський.

Президент додав, що МАГАТЕ пропонує відправити в Україну групу експертів, які оцінять наслідки знищення Росією дамби та інших споруд Каховської ГЕС.

Голова держави також подякував українським захисникам, які захищають й просувають вперед наші позиції - воїнам 80-ї окремої бригади ДШВ, морпіхам 35-ї та 36-ї окремих бригад, бійцям 110-ї ОМБр, 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, десантникам 79 бригади та артилеристам 55-ї окремої бригади “Запорізька Січ”.

“Дякую сьогодні Сполученим Штатам за черговий і вчасний пакет оборонної підтримки. Артилерія, бронетехніка, боєприпаси для наших “Хаймарсів”. Дякую, Америко!” - підсумував президент.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України в розмірі 325 млн доларів. Крім додаткових боєприпасів для NASAMS та HIMARS, у нього входять, зокрема, 15 бойових машин піхоти Bradley та 10 бронетранспортерів Stryker.