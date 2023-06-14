Швеція відправляє в Україну 250 міношукачів після підриву росіянами Каховської ГЕС

Також Швеція відправить до України місію у складі 250 саперів для прискорення розмінування.

Шведське агентство з надзвичайних ситуацій запропонувало Україні 250 міношукачів для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Швеції.

Це обладнання призначене для цивільного розмінування, воно має допомогти убезпечити райони, що постраждали від затоплення. Після підриву дамби окупантами вода змила й перенесла наземні міни та нерозірвані боєприпаси.

Вартість міношукачів становить 1,3 млн євро. Найближчим часом їх мають привезти в Україну.

"Швеція та ЄС рішуче засуджують руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області. Це свідчить про новий рівень руйнування критично важливої цивільної інфраструктури України", – заявив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.

Він додав, що Швеція відправить до України також місію у складі 250 саперів для прискорення розмінування.

Нагадаємо, Естонія відправляє Україні новий великий пакет спорядження, включно зі шлангами, насосами, човнами, сухими костюмами, рятувальними жилетами, для допомоги в подоланні наслідків підриву Росією греблі Каховської ГЕС.